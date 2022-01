Denuncian presuntas arbitrariedades en la policía de Norte de Santander

Por presuntamente reclamar los permisos de fin de año para sus compañeros de la Sijín en el departamento, fue retirado de la institución el intendente jefe José Jefer Valderrama Gomez. Se trata de uno de los investigadores que tenía la misión de esclarecer secuestro en la Provincia de Ocaña y terrorismo en el Catatumbo.

Mediante la nueva directriz policial el comandante de ciudad o departamento está facultado para ordenar el retiro de cualquier funcionario.

Sin embargo, trascendió que después de un acalorado reclamo con el jefe de la Sijín del departamento por la salida temporal de varios funcionarios para su descanso, se tomó esta decisión que pone fin a la carrera por más de 24 años en la institución.

Esto dijo el hoy ex policía, “desafortunadamente hoy se comete otra injusticia en la Policía Nacional por no estar de acorde a los pensamientos, criterios de un Señor Oficial, jefe de la seccional de investigación criminal como del señor mayor Vidal me llaman a calificar servicios, ahí donde sea uno de cuenta que una vez más el mando ejecutivo en la Policía Nacional no tiene ninguna validez, ningún respaldo, desafortunadamente Ellos tienen la potestad, quería ser subcomisario hice curso para subcomisario, aprobé las materias y mire con esto me paga la Policía Nacional con una patada” .

Agrego que, “desafortunadamente está la realidad de la transformación de la policía nacional, uno no puede expresar sus ideales, no puede expresar el bienestar o sacar adelante en el clima laboral y clima laboral del personal porque vea lo que es de hacerse uno que se pintarse con los señores oficiales y ellos brevemente los resúmenes de mandarlo a calificar servicios y por Un capricho en Señor Oficial acaban con la carrera del mando de ejecutivo”

La facultad discrecional hoy recae en el comandante para este tipo de decisiones. Caracol Radio intento obtener declaraciones de la institución sobre este caso, pero afirmaron que por ahora no se refieren a este tema interno.