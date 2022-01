Medico en Cúcuta narró como gracias a las vacunas superó el COVID-19

Un médico cucuteño sufrió de COVID-19 al parecer con la variante omicron junto a su familia, él nos narró su historia y fue gracias a las vacunas que los riegos no fueron mayores.

Pese a los altos cuidados que había tenido durante dos años en su trabajo para prevenir contagios, un leve pestañeo llevo a que este galeno contrajera el COVID-19 junto con su familia, su sobre peso y la avanzada edad de su padre fueron las mayores preocupaciones.

Así nos narró su situación Pedro Estupiñán médico, “Para este diciembre tuvimos la alegría de reencontrarnos nuevamente con toda la familia Pero bajamos la guardia, un tío de nosotros tenía un cuadro respiratorio en medio de las novenas, ya para el día 24 de diciembre me dice que tengo una gripe muy maluca pero que él no cree que sea covid-19, porque no perdió el olfato y no perdió el gusto ,obviamente mi susto fue mayor andábamos con tapabocas estamos prevenidos todos ,tres días después iniciamos síntomas tanto mi esposa ,yo ,y al siguiente día mi padre y mi hija”.

También le puede interesar: Médicos de Cúcuta en alerta por aumento de contagio de COVID-19

Pero la mayor preocupación era quienes tenían más riesgo como el, “el miedo era mi padre de 77 años, hipertenso y diabético tuviera COVID-19, yo confiaba en las vacunas, por mi parte de Sinovac que tiene una edad aproximada de 8 meses, esperaba que me fuera muy bien, aunque mi obesidad supone un riesgo, pero mi mayor preocupación era mi padre la buena fortuna es que él contaba con sus 3 dosis y es por eso que la situación no pasó a mayores signo de Pequeños síntomas gripales”.

Por eso la vacunación y el auto aislamiento ante síntomas de gripe, son a las mejores recomendaciones para disminuir los riesgos ante el COVID-19 y la variante ómicron.