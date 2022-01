Un grupo de personas con discapacidad pide derecho al trabajo

Fueron Alrededor de 25 personas con discapacidad se tomaron el primer piso y el tercer piso de la alcaldía de Cali para pedirle al alcalde Jorge Iván Ospina, que respete los acuerdos a los que llegaron en agosto pasado cuando solicitaron ser tenidos en cuenta por la administración en la contratación de personal.

En dicha reunión el pasado 5 de agosto el alcalde les pidió que enviaran hojas de vida, según los voceros del grupo se enviaron más de 70, pero solo se contrataron 20 por los dos últimos meses del año

Gerardo Preciado, quien acompaña al grupo, dijo que con la ley de garantías que comienza a cumplirse el 29 de enero ya no podrían ser contratados y que hasta el momento nadie les ha tenido en cuenta o solicitado algún documento para continuar.

En medio de la protesta que llevaron a cabo el miércoles en la tarde, Preciado acusó al asesor del despacho Fabio Cardozo, de un mal trato y falta de atención con las personas con discapacidad, ante ello Cardozo respondió que no habló con ellos porque la forma de llamar la atención no era la adecuada y que no era justo con una administración que se ha abierto al diálogo, además la alcaldía sí cumple con la contratación de personas con discapacidad, mucho más de lo que la ley lo exige.

Las personas que estuvieron hasta altas horas de la noche al interior de la alcaldía regresaron a sus casas tras la promesa de reunirse este jueves con la señora Nora Mondragón, jefe de contratación de la alcaldía.

Por su parte, Fabio Cardozo quien los había estado acompañando en el proceso desde agosto, dijo que de ahora en adelante será interlocutor la Secretaría de Bienestar Social, con la Subsecretaria de Poblaciones y Etnias a cargo del subsecretario Mauricio Rivas Nieto.