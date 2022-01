Menor de once años murió por dengue en Barranquilla

Luego de presentar un cuadro de fiebre y permanecer hospitalizado por varios días, un menor de once años murió tras presentar dengue hemorrágico en el barrio Las Nieves. Este jueves, 6 de enero, iba a cumplir 12 años.

La muerte del menor se registró el pasado 31 de diciembre antes de llegar el Año Nuevo, su estado de salud se complicó desde el pasado 26 de diciembre cuando su padre lo llevó a un centro asistencial.

“Y así pasó hasta el 31 de diciembre que se descompensó, me mira con los ojitos tristes y me dice: Papi yo te quiero mucho, no estés triste, no llores. El mismo dándome fortaleza a mí”, manifestó Geovanni Asís, padre del menor.

Dice que antes de morir, su hijo tuvo un infarto, el personal médico lo reanimó, pero luego “sufrió cinco infartos y es algo doloroso”.

DENUNCIA PRESUNTA NEGLIGENCIA

Geovanni Asís, padre del menor, denunció que, al parecer, hubo una negligencia médica por parte del centro asistencial que atendió a su hijo.

“Porque Sanitas tiene una clínica privada que es la Iberoamérica, pero al niño lo trasladan a la Clínica La Merced y lo meten en un pabellón COVID-19, me dijeron que había que esperar la prueba que le hizo la EPS y les dije que cómo iban a tener al menor en este pabellón. A las cinco horas salió la prueba negativa”.

Cuenta que después de las cinco horas de espera del resultado de la prueba, el menor fue llevado al segundo piso.

DATOS DE DENGUE

Según la Secretaría de Salud, hasta la semana epidemiológica número 51 del año 2021, se registraron 5.137 casos de COVID-19, de los cuales, 2.231 se presentaron sin signos de alarma; 2.802 con signos de alarma y 104 de dengue grave.

Los barrios con mayor incidencia son: El Bosque, Carrizal, Las Nieves, El Santuario, La Luz, Ciudadela 20 de Julio, Los Olivos, Siete de Abril, La Pradera y Las Malvinas.