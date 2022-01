“La estrategia de Quintero es una copia a la que en su momento hizo Petro"

Hollman Ibáñez abogado del proceso de revocatoria al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló en Caracol Radio sobre las inconformidades que han quedado en el proceso tras la impugnación presentada por Quintero al informe técnico de la Registraduría.

El abogado aseguró que la estrategia del mandatario al pedir que se le diera un plazo mayor para anexar otras pruebas es dilatar el proceso lo más que peudan

“Esta estrategia es una copia exacta a la que en su momento hizo Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, hicieron uso de todos los recursos legales, de acciones de tutelas, de todo lo que tenían en la mano, inclusive de acciones internacionales a efectos de torpedear el proceso. Pero le queremos advertir al alcalde Daniel Quintero que vamos a tener toda la disposición con todos los abogados para atender todas y cada una de las acciones”, afirmó Ibáñez

El abogado agregó que el alcalde debe aclarar la financiación de su defensa que según este supera los 150 millones:

“El alcalde Daniel Quintero, debe decirnos de donde están sacando y con qué recurso se está pagando al doctor Alfonso Portela y su bufete de abogados y al grafolo, eso no es una defensa gratuita, que no tiene un costo menor, no cuesta menos de 150 millones de pesos y Daniel Quintero solo se gana 18 millones que nos cuente de donde está sacando la plata”

Por último Ibañez cuestionó que el abogado de Quintero, Alfonso Portela, y el delegado para lo electoral de la Registraduría, Nicolás Farfán sean cercanos y manifestó que debe ser este quien determine sí se declara impedido o no