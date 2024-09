Indígenas que bloquean la vía Medellín-Quibdó habrían afectado la misión médica

Carmen de Atrato, Chocó

La gobernación del Chocó informó que una comunidad indígena bloqueó la vía Medellín-Quibdó en el sector 18 a la altura del municipio de El Carmen de Arato en límites con Antioquia, lo que tiene paralizada la carga que se moviliza por ese lugar, además, del servicio público y particular.

La gobernación denunció que los indígenas que habitan la comunidad del 18 que impiden la movilidad en esa zona el martes impidieron el paso de una ambulancia, vulnerando el derecho a la salud y poniendo en riesgo la integridad de las personas. El cierre de la vía se reporta desde el martes 17 de septiembre.

“Y obviamente que eso genera afectaciones de todo orden, no solamente al comercio, a los pasajeros, sino también temas tan delicados como la misión médica. Estamos verificando precisamente el hecho si ya había trasladado el enfermo a la ciudad de Quibdó o si era que venía a dejarlo. La Secretaría de Salud está haciendo la verificación y atendiendo el tema por competencia”, reportó Omar Francisco Vidal, secretario del Interior y Gobierno de Chocó.

El funcionario indicó que debido a que es una vía nacional y que comunica a dos capitales de departamento, el ejército trató de intervenir para que se permitiera a la misión médica cumplir con su labor humanitaria, pero se reportaron algunas agresiones que están siendo investigadas. Las consecuencias sociales ya se comienzan a registrar.

“El Departamento de Antioquia es el principal, digamos así, abastecedor de algunos productos para el Departamento del Chocó; es también nuestro primer, es el primer departamento que recibe los productos que salen del Departamento del Chocó, entonces obviamente que las afectaciones, las repercusiones en materia económica son altas”.

Motivaciones de la protesta

La gobernación del Chocó aseguró que la protesta es injustificada porque dicen que no han incumplido lo acordado el pasado mes de julio con la misma comunidad indígena que hoy realiza el bloqueo y que en su momento exigían el pago de los honorarios y seguridad social de los profesores del resguardo, terminar la obra de una casa comunal, kits de alimentos además, de movilidad, conectividad y energía.

“Porque no hemos recibido ningún pliego de peticiones, no hemos recibido ninguna comisión o comunicación previa o algún requerimiento previo a efecto de que la comunidad pueda decir que se ha incumplido algún compromiso. Es decir, que, hasta ahora, formalmente, no tenemos ni siquiera o no conocemos la razón por la cual miembros de la comunidad procedieron a hacer el cierre”.

Agregó que se tenía programada una reunión con la misma comunidad que protesta para el jueves, pero ante el bloqueo ese encuentro se canceló, por ahora.