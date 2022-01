Las urgencias del San Vicente en Medellín están en un 100% de ocupación

Con la llegada de la nueva variante Ómicron a Antioquia se ha comentado de una presión que estarían viviendo actualmente los servicios de urgencias de los hospitales, sin embargo hay unas instituciones que ya venían con una sobreocupación.

Es el caso del Hospital San Vicente Fundación, el cual tiene una alta ocupación de los servicios de urgencias, no solo por pacientes que recientemente están llegando a consultar por síntomas de COVID-19, sino de otras enfermedades respiratorios. No obstante se espera que el pico de contagios, recargue aún más los servicios hospitalarios.

María Clara Mendoza Arango, jefe de Urgencias del Hospital San Vicente Fundación Medellín, le explicó a Caracol Radio la realidad particular de esta institución frente a la demanda de los requerimientos de urgencias.

“Hay gran cantidad de consultas por enfermedades respiratorias a los menores niveles de complejidad, a la atención básica y a los niveles intermedios, por el incremento de casos de COVID-19. Pero los servicios de urgencias de alta complejidad en Medellín llevan todo el año en una saturación en los servicios de adultos que han estado en el 120 por ciento o más”, explicó la doctora.

Una de las principales preocupaciones de los trabajadores de la salud es que los ciudadanos que presenten síntomas, ignoren que pueden estar contagiados con el COVID-19 y por ende generen contagios en sus entornos sociales como el trabajo y la casa.

La doctora Mendoza Arango afirmó que es más riesgoso que las personas se olviden de los protocolos de bioseguridad, que la misma presencia de nuevas variantes.

“Por no poderse aislar por no tener un diagnóstico o subvalorar su condición cuando pueden tener una gripa, cuando puede ser un COVI-19 de bajos síntomas, van a seguir diseminando la enfermedad. Ese es el problema más grave que tenemos, la falta de consciencia. No es ni siquiera la alta contagiosidad de las nuevas cepas”, añadió la experta.

La recomendación de la experta, ante cualquier síntoma, es autoaislarse y consultar al médico vía telefónica, para que luego del diagnóstico determinen si requiere de una prueba y en caso de ser positivo para el COVID-19 si es necesario un manejo ambulatorio o es más pertinente una hospitalización.

“Como se esperaría antes del comienzo de la pandemia, si usted tiene una gripa y se recuesta, lo que le recomendamos es hacer evidente su condición de salud en el trabajo, avisarle al asegurador y tenga una teleconsulta en donde defina si es candidato o no, para así romper con la cadena de contagios”, explicó la jefe de Urgencias.

Finalizó la experta con la aclaración de que los hospitales de alta complejidad deberían dedicarse a atender los casos más complejos de COVID-19, y los de mediana y baja complejidad a los pacientes menos delicados.

De esta manera, se podría ayudar a aligerar las posibles cargas sobre los servicios hospitalarios, a causa de la ola de contagios de coronavirus en Antioquia.