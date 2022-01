Con más de 35.000 presuntas firmas invalidas Quintero impugnó revocatoria 

El viernes 31 de diciembre, el alcalde de Medellín Daniel Quintero impugnó ante la Registraduría el proceso revocatorio que se adelanta en su contra, plazo máximo que tenía tanto él como el comité revocador para presentar objeciones frente al informe del ente que avaló 133.248 firmas

Así lo confirmó a Caracol Radio Alfonso Portela, asesor del alcalde Quintero y exregistrador delegado para asuntos electorales y consultor electoral. Portela aseguró que fueron más de 35.000 las firmas objetadas:

“Encontramos un número muy alto superior a las casi 35.000- 40.000 firmas que no reúnen los requisitos exigidos, muchas de esas, fueron elaboradas por una o dos personas y la norma exige que sea de puño y letra del ciudadano el que llene la totalidad del renglón y por ende debe ser descartada, también hay un número importante de personas que están manifestando que nunca firmaron esos formularios”, afirmó Portela

Para que el proceso de revocatoria no prosiga es necesario que se anulen, mínimo 42.037 firmas de las 133.248 clasificadas como válidas, la defensa de Quintero pidió más tiempo a la Registraduría para anexar pruebas de otras presuntas firmas inválidas, además solicitaron que se les permita analizar las planillas originales:

“Por el tiempo tan corto para objetar el informe y por tanta inconsistencia que se encontró, se le solicitó a la Registraduría que permitiera el ingreso de nuestros técnicos y grafólogos para que éstos analicen sobre las planillas originales, teniendo en cuenta que muchas circunstancias para ser detectadas es necesario hacerlo sobre el original del documento”, agregó el exregistrador

10 días hábiles contando desde el 31 de diciembre tiene la Registraduría para emitir el informe final, será el organismo electoral quien avalará o no las firmas necesarias para que sean convocadas elecciones para votar el proceso revocatorio, elecciones que según Alfonso Portela no pueden coincidir con las votaciones legislativas, el domingo 13 de marzo:

“Los mecanismos de participación ciudadana no pueden confundirse con las elecciones legislativas porque estos no son de orden político y la Corte Constitucional desde hace mucho tiempo dijo que ese tipos de mecanismos no pueden confundirse”, finalizó

Las objeciones del comité de revocatoria

Pese a que miembros de la revocatoria habían afirmado que no presentarían objeciones frente al informe de la Registraduría, las acciones se dividieron y en cabeza del concejal Julio Gonzales y vocero del Comité de Revocatoria Pacto por Medellín, se presentó una objeción de 20.000 firmas que fueron clasificadas como inválidas y que presuntamente sí contaban con los requisitos exigidos por la ley:

“No creemos en nada de lo que está diciendo Quintero Calle y es absolutamente inconstitucional e ilegal que él pida más tiempo, porque los tiempos perentorios, él tenía 5 días como nosotros teníamos 5 días para revisar el informe técnico de la Registraduría”, afirmó