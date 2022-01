Es un acto irresponsable permitir aforo del 100% en I.E: Fecode Antioquia

La Federación Colombiana de trabajadores de la educación, Focode en Antioquia, aseguró que el permitir el aforo del 100% en los salones de clase es un riesgo para los estudiantes y los profesores, debido a la nueva variante Ómicron que ya está en Antioquia y que tiene disparados los contagios.

El directivo de Fecode Omar Arango, dijo que, a las Instituciones Educativas de Antioquia no les han hecho las inversiones requeridas para permitir una óptima salubridad para los menores, incluso muchos están sin agua para el lavado reiterado de las manos, por lo que responsabilizan de las consecuencias al gobierno nacional.

“Hoy nosotros como educadores rechazamos esa actitud irresponsable por cuanto las instituciones educativas aún no se ha hecho la inversión que tiene que hacerse, no existen las condiciones de bioseguridad y no puede ser pretexto de que, así como van a las fiestas, a los centros comerciales, también pueden regresar a las instituciones educativas”, aseguró el señor Arango.

También explicó que se está poniendo en riesgo la salud de los educadores, directivos y padres de familia y que este regreso total debería hacerse de manera gradual y de acuerdo al comportamiento de la nueva variante.

“Consideramos que es un acto irresponsable del gobierno nacional en cabeza del Presidente de la República, del Ministro de la Salud y la Ministra de Educación y de algunos gobernantes locales que pretenden llevar el aforo en las I.E a un 100%, Son ellos mismo testigos del alto crecimientos de la ola de contagios”, recalcó el directivo de Fecode.

Es de recordar que el Colegio Médico de Antioquia, por medio de su presidente, solicitó a las I.E exigir el carné de vacunación a los menores al momento de la matrícula o del ingreso a las sedes.