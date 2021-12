Intentaron asesinar a un líder comunal del suroriente de Tunja, Boyacá

Sorprendidos están los familiares y vecinos de Fidel Yanquén, el líder comunal del sector de Villa del Rosario, ubicado al suroriente de Tunja y sobre la doble calzada Bogotá-Tunja-Sogamoso.

Yanquén, fue atacado en la noche del pasado 23 de diciembre de 2021, con arma de fuego. Uno de los disparos impactó contra su abdomen, y la bala no salió de su cuerpo, causándole heridas de gravedad, que obligaron a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente en dos oportunidades, hasta mantenerlo estable.

El líder comunal, quien durante años ha buscado el reconocimiento legal del barrio, alumbrado público, alcantarillado, mayor seguridad y manejo de basuras dentro de otras necesidades de su zona, se recupera hoy en una UCI del Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Mientras tanto, su familia pide que la investigación se acelere para dar con el paradero del victimario, para que el caso no quede impune, pues la comunidad asegura estar asustada, tras el hecho que no tiene precedentes en esta zona urbana de Tunja.

“No sabemos por qué atacaron a mi esposo. Su labor comunal ha sido de mucha entrega, y aunque no había sido víctima de amenazas por el ejercicio de su labor social, sí queremos que se investigue si ésta actividad tiene que ver con este atentado, porque es claro que a mi esposo lo querían muerto. El que intentó asesinar a mi esposo, no medió palabra con él, tampoco lo robaron, tampoco atacaron la droguería que es de nuestra propiedad y que con mucho esfuerzo conseguimos, así que esperamos que las autoridades se unan, para que no quede impune esto que nos tiene con miedo y consternados, tanto a los familiares de mi esposo, como a los vecinos”, explicó en Caracol Radio María Consuelo Cepeda, esposa de Yanquén.