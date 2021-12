Autoridades en alerta por riesgo que genera variante Ómicron

Los expertos en temas de salud en la zona de frontera con Venezuela esperan las indicaciones del Gobierno Nacional para resolver las dudas en torno al escenario que se tienen con la variante Ómicron y su desarrollo para el 2022 en Norte de Santander.

El presidente Iván Duque ya descartó la posibilidad de un nuevo confinamiento para Colombia. Por lo cual, hay luces sobre el desarrollo de la pandemia en el territorio nacional.

Lo más importante es reconocer que la variante Ómicron del virus que produce el COVID-19, es una mutación del mismo. Por tal motivo, como es nuevo, nuestro sistema inmune y las defensas del cuerpo no lo reconocen. Así lo dijo a Caracol Radio, David Fajardo, asesor de Salud de la Gobernación de Norte de Santander.

“Es una mutación del virus y por tal razón nuestro cuerpo la reconoce, y es por esa razón que, claramente, está infectando a más personas de lo normal”, dijo el funcionario.

Agregó que Colombia y Norte de Santander tienen algo a favor frente a esta situación y es el número de personas con esquemas de vacunación completos. Porque a pesar de que Ómicron produzca varias infecciones, su tasa de personas hospitalizadas o que terminan en una UCI es mucho menor que la variante Delta.

“Si tienes el esquema de vacunación completo y si tienes la tercera dosis, estás prácticamente protegido de todas las variantes. Puede que no te proteja de no infectarte, pero sí de no terminar hospitalizado, en UCI, o de morir”, aseveró.

Lea además: Redes de gas domiciliario en Norte de Santander llegarán a nuevos usuarios

Reiteró el llamado a que la ciudadanía acuda a los centros de vacunación e insistió en que se solicite el carnet en establecimientos públicos para gozar de un 2.022 con más conciencia sobre del virus.