A mediados de enero iniciarán obras de primera fase de Protección Costera

Hacia mediados del mes de enero se iniciará la ejecución de la fase 1 componente 1 de las obras del megaproyecto para la Protección Costera en Cartagena. Así quedó estipulado tras la sesión N° 9 del Comité de Gerencia de este proyecto que reducirá y mitigará el impacto que se ha venido generando en La Heroica por cuenta de la erosión en su zona costera y que afecta a gran parte de la capital de Bolívar.

“Estamos en Cartagena terminando el Comité de Gerencia N°9 con la participación las entidades involucradas en sacar este magnífico proyecto. Ya se iniciaron las obras complementarias y durante esta temporada no vamos a tener afectación en la zona turística lo que es una buena noticia para la ciudad “, indicó Eduardo José González, director de la UNGRD.

Para poder iniciar las obras del proyecto y luego de la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico y tener los permisos por parte de la Dirección General Marítima -DIMAR, desde este 20 de diciembre se arrancó con las obras de alistamiento para el proyecto que se extenderán por unos 20 días aproximadamente.

Estas obras de alistamiento comprenden la movilización de equipos como minicargadores BotCat, vibrocompactadores, acabadora y viajes de volqueta con zahorra (el material para acondicionamiento de acceso y campamento); la adecuación del campamento que se está instalando frente al parque de la Marina al interior del área concesionada por la DIMAR. Además, se está haciendo la instalación de señalización vial, los baños portátiles y puntos ecológicos.

“Es muy satisfactoria la noticia que hemos recibido en el Comité N°9, donde hay algo que tenemos que dejarle claro a la ciudadanía. El inicio de las obras no implica que vayamos a tener afectaciones en la temporada turística tan importante que está viviendo la ciudad en este momento. El arranque de las obras significa que ya solucionamos todos los problemas previos a ese inicio obras, los permisos, los trámites, el alistamiento del material, maquinaria, canteras; las negociaciones y socializaciones que venimos haciendo con diferentes sectores y podamos darle así ese arranque físico y operativa a las obras que se harán de manera escalonada de manera tal que en esta temporada no vaya a afectar el tránsito, ni la ocupación de playas, entre otros”, manifestó el Capitán Ricardo Ariza, director de Proyectos Especiales de la Vicepresidencia.

Las obras físicas de la fase 1 componente 1 del proyecto de Protección Costera en La Heroica, iniciarán con la construcción de la protección marginal y escollera tipo 2 desde el frente del edificio Seguros Bolívar hasta el Baluarte de Santo Domingo frente al Centro Histórico, las cuales tendrán una duración aproximada de 120 días.

Movilidad y socialización del proyecto

Una de las dudas que ha surgido para esta época del año en Cartagena es saber si con el inicio de las obras se afectará la movilidad y el turismo por el cierre de playas y demás, en ese sentido, se está empezando a trabajar por una parte que requiere transporte de material, pero no en su totalidad.

Frente a esa inquietud, la directora de Valorización de Cartagena, María Isabel Lugo, señaló que “Inicialmente el contratista no piensa llevar al 100% la ejecución del transporte del material, entonces creo que por esta fecha de temporada podría pasar un poco desapercibido el tema de la complicación del transporte. Yo creo que ya veremos a partir de enero cuando se empiecen los viajes completos de transporte material, qué podemos hacer si es necesario pues el Plan de Manejo de Tráfico no es algo que debe permanecer así, sino que se puede buscar siempre otras soluciones con la finalidad de no complicar la movilidad en la ciudad”.

Por otra parte, y con el fin de dar a conocer el proyecto, especialmente por la implicaciones y complicaciones que trae para los cartageneros la ejecución de las obras, se ha tratado también de llegar por todos los medios posibles a las personas para que conozcan qué se está haciendo, cuáles son las implicaciones y cómo pueden ellos acceder a las compensaciones.

“Hemos tratado por todos los medios (socializar el proyecto), hay dos vallas ya instaladas, una en la entrada de Bocagrande y otra cerca al kiosco El Bony. También con las redes sociales de la alcaldía nos ayudan y nosotros a través de distintos medios hemos comunicado el proyecto, lo que nos ayuda a tener a la mayor parte de la ciudadanía informada, entonces hemos cumplido con el tema de las socializaciones y siempre tratamos de seguir dando información y socializando respecto de los temas que se vayan desarrollando en el transcurso del proyecto”, puntualizó la directora de Valorización de Cartagena.