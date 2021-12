Siete soldados enfermos piden atención medica urgente en Nechí

Un soldado adscrito al batallón Rifles y acantonado en la vereda Mala Noche del municipio de Nechí en el Bajo Cauca, se comunicó con Caracol radio para pedir ayuda urgente por las condiciones de salud que tienen siete militares, dos soldados profesionales y cinco regulares, dice que desde hace seis dias están sufriendo de Malaria y dengue.

El militar que prefirió no publicar su identidad, aseguró que el enfermero de la compañía no cuenta con insumos necesarios para atenderlos debidamente, por lo que el padecimiento de los uniformados se extiende con el paso de los días.

“Tienen fiebre alta, escalofríos, dolencia en las articulaciones, no comen por el mismo malestar y vomitan”, aseguró.

El soldado le aseguró a Caracol Radio que los superiores que están con ellos en la zona no los han podido trasladar al hospital de Nechí porque están a 20 km del área urbana, pero no hay carretera y si caminos de herradura y la situación de orden público es muy complicada para trasladar a sus compañeros en hamacas, por lo que desde hace seis días están implorando por una evacuación aérea.

“Aquí la única manera es por vía aérea y no han querido mandar el apoyo. Estamos solicitando el apoyo aéreo y no nos dicen nada, todos los dias lo mismo, que hoy para mañana, que están mirando como mandan una aeronave de la brigada, pero no dicen nada”, relató el soldado.

El soldado que solicita la ayuda, teme que sus compañeros mueran en el sitio, porque cada día la salud de ellos se agrava.

“Tocó acudir a estos medios, porque si no es así los compañeros de uno aquí se mueren y uno sin poder hacer nada”.

Se espera que con éste llamado de auxilio los mandos militares puedan evacuar a los siete soldados enfermos lo más pronto posible.