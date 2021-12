MinAmbiente aplaza audiencia pública sobre delimitación de páramo de Pisba

El Ministerio de Medio Ambiente por solicitud de los municipios de Gámeza, Tasco, Socha, Socotá y Chita determinó aplazar la audiencia pública de la delimitación del páramo de Pista, luego de que se había programado para este 23 de diciembre en el municipio de Chita, uno de los más lejanos de los vinculados en el proceso.

Ante esta situación, el alcalde de Gámeza, José Alirio Ochica manifestó que: “ La comunidad ha estado inquieta y obviamente la administración municipal sobre el lugar donde se había decidido que se iba hacer la socialización por parte los ministros, no entendemos cómo fueron a escoger un sitio tan apartado donde todos no podíamos asistir, además, de ser un municipio que no está tan afectado como el nuestro donde se involucra más del 70% en la delimitación del páramo de Pisba, por eso se envió un comunicado a los magistrados para que aplazarán esa audiencia para el mes de enero”.

En esta reunión tendrán que presentarse los ministros de Agricultura, Rodolfo Zea; de Minas y Energía, Diego Mesa, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, y el día y lugar será informado en enero, mes pactado para la realización de la audiencia pública.