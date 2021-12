3 dosis, la respuesta de Medellín ante la llegada de Ómicron

El alcalde Daniel Quintero expresó que veía venir la llegada de la variante Ómicron al país, por lo que señaló que más que sorpresa o advertencia es una señal para reforzar el proceso de vacunación.

Según el mandatario, la respuesta de Medellín a la variante no serán restricciones, sino mayores incentivos en la vacunación de las personas que aún no han completado su esquema de vacunación e incluso no lo han comenzado.

Lea también:

“Nosotros ya no aguantamos más cierres, la economía no los aguanta más y Medellín no tendrá más cierres. La estrategia es la vacunación y por eso vamos a reforzar la aplicación en las personas que faltan, y en especial estamos enfocados en las terceras dosis”, expuso el mandatario.

El alcalde reiteró que la ciudad actualmente está enfocándose en avanzar con la aplicación de terceras dosis, que a la fecha alcanza a 204 mil ciudadanos que ya recibieron el refuerzo.