Concejales de Cúcuta piden mayores acciones para detener inseguridad

Un fuerte cuestionamiento desde la corporación municipal se realizó, donde se expresa que no se trabaja en la prevención de los hechos de violencia y terroristas, pero de igual modo se hizo un llamado a todos los estamentos y comunidad en general, a tomar acciones contra los delincuentes.

Yair Díaz, concejal de Cúcuta le dijo a Caracol Radio que, ” lo que estamos viviendo en la ciudad de Cúcuta no es una situación nueva, pero si ha venido incrementando una manera muy significativa y a raíz de eso es muy preocupante, como concejal de la ciudad de Cúcuta he venido registrando a los mismos colegas, que la difícil situación que estamos atravesando es muy grave En la ciudad y en la zona rural, creo que estos temas no dan espera que sucedan sino con anterioridad poder trabajarlos ,y poder exigir una pronta respuesta .

A su vez el líder político resaltó que no solo las autoridades deben de tomar acción contra los delincuentes sino además cada ciudadano ,” yo siempre manifestado que todo político sale en redes sociales a repudiar los actos ,a mencionar el terrorismo que se está viendo en parte de la ciudad, pero porque no hemos evaluado desde hace mucho tiempo atrás , de qué manera podemos nosotros interceder, ayudar a que la seguridad mejore en la ciudad, yo siempre soy partidario en que el Gobierno Nacional con esos consejos de seguridad que vienen y realizan en la ciudad son inoficiosos , que realmente lleguen con cosas contundentes ,que el alcalde como máxima autoridad de los Cucuteños separe en la raya y le diga que dejen la tomadera de pelo”.

Añadió que, “es necesario responder con acciones reales, porque la comunidad teme a salir a las calles de la ciudadanía, están con el nerviosismo, con el miedo que los vayan a robar o a matar, además que como concejales de la ciudad tienen que pensar más allá de la ciudadanía, en acciones referentes a la seguridad en la ciudad”.

De continuar esta situación se está analizando la posibilidad de citar a los comandantes de las entidades de seguridad y al alcalde de la capital, a un debate de control ante este difícil panorama que hoy se vive.