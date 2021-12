Bucaramanga no le cierra la puerta a las fotomultas

En un reportaje de 30 minutos, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas insistió en la necesidad de usar medios tecnológicos para frenar el desorden en la circulación de carros y motocicletas; aseguró que la oficina TIC trabaja en un proyecto para que los procesos de la Dirección de Tránsito sean eficientes y se acaben los intermediarios que hay en el organismo.

El mandatario dijo que en las próximas semanas se instalarán canales de diálogo con gremios; sus colegas del área; representantes del transporte; ediles y comunidad para establecer mecanismos que permitan solucionar el caos que se vive en las calles. No descarta que se pueda establecer el sistema de las fotomultas, pero aseguró que este tipo de esquemas serán manejados directamente por el municipio.

El alcalde anunció que los cambios en la Dirección de Tránsito no se verán a partir del primero de enero. Subrayó que la entidad tiene pasivos por $150 mil millones y una cartera por $300 mil millones. "El camino no es la imposición de comnparendos pues en los patios no cabe una moto más", aseguró.

Cárdenas Rey reveló que los rellenos sanitarios siguen siendo la respuesta más económica para disponer las basuras. "Si tuvieramos una chequera y 100 millones de dólares arreglaríamos el problema mañana", aseguró. De Metrolínea, informó que trabajan para incorporar flota eléctrica para lo cual se tramita plata de un documento Conpes.

En la entrevista enunció lo positivo de este año; por ejemplo, la cobertura en vacunación; el descenso en los niveles de desocupación que podrían terminar en un dígito y la modernización de tres colegios, el Inem; el ITS y el Santander. También ponderó el hecho de que el municipio alcanzó la categoría especial y la inversión en la malla vial.

El alcalde dijo que ya quedó lista la ley de los 400 años de Bucaramanga; se gestionan recursos por 1.3 billones. Anunció que estará en la ciudad hasta el 31 de diciembre. Luego, se tomará unos días de descanso hasta el puente de Reyes.