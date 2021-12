Reclaman falta de inversión del estado en municipios del Catatumbo

“No sólo con varilla y cemento se solucionan los problemas de esta zona”, expresan sus habitantes, que, pese a las inversiones, que según el gobierno ha realizado para los municipios del Catatumbo; sus habitantes reclaman que estos aun no alcanzan a convertirse en verdaderas alternativas para la sustitución de los cultivos ilícitos.

Cercados se sienten los habitantes del Catatumbo ante las acciones de los grupos armado, quiénes expresan falta de presencia del sienten lo que ocasiona que los campesinos no vean factible el abandono de las economías ilegales.

Uno de los pobladores del municipio de San Calixto que por seguridad no da su nombre expresa que, “Nosotros estamos sometidos a esas situaciones como de la fuerza pública, los grupos armados están en guerra, también al abandonó total del estado colombiano se presentan estas cosas, en el mayor número de los municipios es evidente que no se le da cumplimiento verdaderamente a cómo se firmaron los acuerdos de paz.

De igual enfatiza que,” pese a que están construyendo placa huellas, en esta zona no solo con cemento y varilla se va a solucionar la situación, porque aún estamos necesitados, para los campesinos están abandonados, no tienen tierras, ni cómo trabajar, hoy tiene que irse a sembrar la coca, que igual no lo vemos como un cultivo ilícito, pero qué es la manera del Campesino para poder vivir al menos”.

Le puede interesar:Denuncian alzas en los precios de la carne en la frontera

Además, insisten en la implementación del acuerdo de paz por parte del Gobierno Nacional como verdad salida a la crisis que se vive en el Catatumbo.