Víctima de Antonio Figueredo denunció que recibió amenazas

El día que se iba a realizar la audiencia de imputación de cargos en contra de Antonio Figueredo, médico cirujano denunciado por presunto maltrato, sobre las 10 de la noche, una de las víctimas, Erika Plata, recibió un mensaje de texto intimidante de un número desconocido, en el que decía que procurara ver a su mamá en la mañana.

Plata quien había revelado la historia de maltrato que recibió por parte de Figueredo, y que, además, invitaba a más mujeres a denunciar, describió que está muy preocupada, por lo que le pueda pasar a ella y a su familia.

"Recibí un mensaje de un número desconocido, me ponía en alerta, me causó mucha ansiedad, ya puse esto en conocimiento a la Fiscalía, pedimos mecanismo de protección a mi núcleo familiar, porque yo estoy actuando como testigo y víctima de este señor, el mensaje lo interpreto como una atemorización, nunca recibo mensajes así, no puedo afirmar de dónde provenga este mensaje, pero, por eso lo pongo en conocimiento para que investiguen".

Este medio pudo conocer que la denuncia que Erika hizo en la Fiscalía, en julio del 2014, y fue archivada en 14 de agosto de ese mismo año, dizque porque no se pudo ubicar a la víctima para dar testimonio.

"Es un radicado que se archiva al mes y medio de la denuncia, es muy raro, es por atipicidad de la conducta, pero era una agresión contra la mujer, y delito sexual; en la actualidad está en trámite el análisis si se procede un desarchivo este trámite", dijo Alejandro Cadena, abogado de la víctima.