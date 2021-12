Mujer denunció agresión física en una de las tribunas del Pascual Guerrero

Luisa Cantor, denunció en redes sociales como a su amiga la habían agredido con un golpe en un ojo y ‘aruñetazos’, en una presunta discusión por lugares en las graderías del estadio Pascual Guerrero, la noche del domingo durante el partido del América de Cali:

“Nosotros siempre vamos al estadio y nos hacemos allí, nos estaban guardando el puesto y dos mujeres nos dijeron que no podíamos hacernos allí, mi amiga al sentarse fue agredida a golpes y aruñetazos por las dos mujeres, no fuimos las mas cordiales pero no respondimos la agresión física, lo que yo hice fue protegerla para que no le hicieran mas daño”; contó Luisa Cantor a Caracol radio Cali

Lea también:

Las fotografías de la presunta agresión le dan la vuelta a las redes sociales y la Policía se pronunció frente al tema: “Esperamos la denuncia formal de esta mujer para que con la ayuda de las cámaras seguridad del Estadio, podamos tener las pruebas y así judicializar este hecho”.

Luisa contó también que habían pedido ayuda a la policía en el momento de los hechos pero presuntamente ellos les habrían respondido que no habían suficientes pruebas para actuar, “lo que si recibimos fue primeros auxilios y la presencia de una ambulancia para revisar el estado de salud de mi amiga”.

En comunicación de Caracol Radio con la mujer afectada, declaró que en la tarde de este lunes acudirá al llamado de las autoridades para hacer la denuncia correspondiente del hecho, y que se recupera satisfactoriamente de un golpe recibido en su ojo derecho.

Las presuntas agresoras estarían plenamente identificadas por testigos y fotografías que se difunden en redes sociales.