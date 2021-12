Santa Marta busca proyectarse como una de las ciudades más visitadas

Santa Marta tiene una expectativa alta de ocupación hotelera y espera que para el mes de diciembre supere el 90%, lo que se traduce en más de 337 mil visitantes que arriben a la ciudad.

Desde ya la Alcaldía de Santa Marta, a través del Instituto Distrital de Turismo, en articulación con los diferentes gremios, desarrollan acciones que garanticen una exitosa Temporada de Vacaciones de Fin e Inicio de Año.

Para los actores del turismo resulta alentador que plataformas como Booking, Despegar y Viájala ubiquen a Santa Marta como el destino más buscado para reservar para esta temporada, por encima de ciudades como Cartagena y San Andrés, lo que ratifica los buenos resultados de las acciones para reactivar la economía del turismo en la ciudad.

Al respecto, Laura Agudelo, directora del INDETUR señaló que, "continuamos el plan de reactivación propuesto por la alcaldesa Virna Johnson. Las expectativas son altas, en los meses previos hemos tenido una ocupación destacable, y esta temporada es la de mayor recepción de visitantes y tenemos todo dispuesto desde los diferentes frentes para que sean unas semanas exitosas para locales y turistas" dijo.

A su turno, la secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana (e) Sarita Vives Gutiérrez indicó que “el compromiso institucional es trabajar para garantizar una navidad segura para todos, locales y visitantes que arriben. Tendremos presencia en zonas de preferencia de la ciudadanía, así como en barrios para que todos los samarios se sientan seguros”.

Precisamente, ante el notable aumento de la demanda de viajes a Santa Marta que se vive en el último trimestre del año, desde el aeropuerto Simón Bolívar aumentó en más de 30 frecuencias semanales la operación de vuelos desde y hacia la capital del Magdalena.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Con el Plan de Seguridad Vial y Convivencia Ciudadana, presentado por la alcaldesa Virna Johnson, se ejercerán controles por parte de las Secretarías de Seguridad y de Movilidad junto con las unidades de tránsito de la Policía Metropolitana y Departamental en el marco de la campaña ‘Sé Responsable en la Vía’, con el fin de disminuir accidentes de tránsito durante las fiestas decembrinas.

Igualmente se contará con 105 uniformados de la Policía Metropolitana para reforzar los operativos y controles de seguridad en barrios, además de puntos turísticos de gran afluencia.

"Desde la DIMAR y el Comando de Guardacostas se continuarán los controles a despachos para la seguridad marítima en los servicios turísticos que se presten. Sumado a la presencia de personal salvavidas en las playas, a cargo de la Unidad de Gestión de Riesgo Distrital y de los 50 guardianes del turismo desde el INDETUR", señaló la Alcaldía.

Asimismo, desde el Distrito se insta a la comunidad a no hacer uso de la pólvora y sumarse a la campaña ‘El Riesgo No Tiene Vacaciones’, que busca que los menores no jueguen con pólvora y así evitar los casos de quemados en estos tiempos de familia.