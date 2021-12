Menores fueron sorprendidos con 50 papeletas en la Estrella

En medio de los fuertes operativos de control que buscan disminuir la cifra de personas lesionadas con pólvora, dos menores, entre ellos un niño de 10 años, fueron sorprendidos portando 50 papeletas. Uno de los casos fue reportado en el sector la Ferrería de la Estrella.

Con indignación, el alcalde de ese municipio Juan Sebastián Abad llamó la atención de sus padres “realizamos dos comparendos a los padres de familia, cuyos hijos estaban quemando pólvora. Por eso evita usar o quemar pólvora. Un millón de pesos que les va a tocar pagar innecesariamente, pero también lo que quemaron ahí, ya se quemó, en vez de haber comprado cosas para el hogar”.

Antioquia varias personas siguen dando mal ejemplo. La cifra durante la navidad ascendió a 20 personas lesionadas entre ellas 7 menores. El reporte indica que un adulto sufrió amputación por la gravedad de las heridas.





El mandatario concluyó enviando un mensaje de conciencia a las familias “no lo hagas, no uses pólvora, no quemes pólvora, sé solidario, más bien ayuda a alguien que lo necesite”.