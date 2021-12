Comienzan a funcionar las ciclorutas en Cúcuta

La habilitación de ciclorutas en Cúcuta despertó en las últimas horas una polémica por la decisión de la administración municipal de implementar las mismas en algunas áreas de la zona céntrica de la ciudad.

El gobierno local proyecta noventa intervenciones que buscan promover otro mecanismo de transporte en la ciudad de Cúcuta a juicio de quienes administran la movilidad en la capital nortesantandereana.

El secretario de tránsito Mayid Gene dijo a Caracol Radio que "se trata de incluir a la bicicleta como una alternativa en materia de movilidad y de permitirle a los ciudadanos un espacio dentro de las vías de la ciudad".

La medida que fue sorpresiva para muchos también despertó críticas, el sector de transporte público dijo que "acá este gobierno impone decisiones, no socializa, no informa y trabaja como en un club privado, donde no hay respeto por los ciudadanos" dijo uno de los representantes de ese gremio.

Una ciudadana señaló que "no conocíamos el proyecto, en una ciudad donde exista autoridad, donde se tome la participación de todos los sectores involucrados podría funcionar mejor, pero acá en medio de la ausencia de la autoridad de tránsito esto generará más caos".

Un dirigente político local dijo "lo que queremos es ver a la autoridad de tránsito regulando y aplicando la norma para descongestionar el centro y otros sectores, pero imponer una acción sin antes haber ordenado, no sabemos esta combinación que produzca".

Un ciclista dijo "celebramos que por fin podamos movernos sin atropellos y se nos respete pero a esta ciudad le falta cultura vial, seguridad y trabajar todos de la mano, para lograr mayor respaldo y apoyo a medidas como estas".