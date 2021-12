Modernizar el ente de control, retos del nuevo Contralor de Cúcuta

El nuevo contralor de Cúcuta Oscar Sandoval hizo los primeros anuncios sobre los retos al frente del ente de control en el periodo 2022 – 2025, uno de los primeros objetivos esta realizar el proceso de modernización de la entidad y el avance en los procesos de control y vigilancia.

Oscar Sandoval le dijo a Caracol Radio que, “en cada uno de los cargos que he tenido la oportunidad, lo he hecho con responsabilidad, con transparencia y acorde a la ley, hoy quiero decirle que se me da la oportunidad gracias concejo la ciudad de Cúcuta, que ha brindado toda las garantías y transparencia, para que este proceso terminé de la mejor manera”.

Frente a los cuestionamientos frente a su cercanía con un grupo político de la ciudad y su labor al frente de control, explicó que, “el 99% de sus funcionarios son de carrera esto podrá permitirnos para primero que haya Esa esa memoria institucional segundo que haya esa retroalimentación, creemos y debemos confiar en que con ellos por eso funcionarios que actualmente están en la contraloría podemos hacer el trabajo”.

En su hoja de vida el contralor electo cuenta con especialización en gestión pública, se ha desempeñado como gerente del del Terminal de transportes de Cúcuta, director de bienestar social durante la administración de César Rojas y gerente del hospital Juan Luis Londoño en el municipio de El Zulia.