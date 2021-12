Distribuidores de gasolina en Cúcuta en desacuerdo con aumento de precio

Después del incremento que decretó el Gobierno Nacional de 200 pesos en el precio de los combustibles para las 13 principales ciudades del país, los distribuidores de gasolina en la zona de frontera han indicado que esto no es viable durante esta época.



Los líderes de este gremio han indicado que se está hablando de una reactivación económica, y se debe buscar otros procesos para poder ayudar a la población.



Mario Arevalo, gerente de Comulpinort en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se deben mantener los beneficios para los habitantes en esta región que poco a poco están retomando el consumo legal de la gasolina.



“Nosotros no creemos que esta sea una buena medida durante esta época, teniendo en cuenta que se están hablando en todos los sectores de la reactivación económica y que esto no contribuye porque al aumentar los precios las personas tienen una prevención, esperamos que el Gobierno Nacional reconsidere como siempre esta región de frontera y que se puedan entregar más beneficios para que la gente pueda consumir el combustible colombiano y que pueda entregarse los diferentes beneficios para el oriente del país”, dijo el funcionario.

Reiteró que lo positivo en esta época es el aumento de 1 millón de galones que ha sido estipulado por parte del Gobierno Nacional, después de la petición por el gobernador de Norte de Santander.