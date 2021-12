Arroz Barato se opone al tránsito de mulas por la vía principal del barrio

Cansados de la falta de repuestas por parte de la Alcaldía, habitantes de Arroz Barato en el sector industrial de Cartagena, realizaron una protesta ante el mal estado de la vía principal del barrio por el paso constante de vehículos pesados que quieren evadir el cobro del peaje La Heroica.

"La malla vial se encuentra deteriorada totalmente, esa carretera no se ha terminado a pesar de que una acción popular así lo ordena. Ahora mismo no sabemos si hay vía o una trocha porque ahora mismo el pavimento no se ve por la cantidad de barro que hay. Los parqueaderos que están dentro de Arroz Barato no están pavimentados y en tiempos de invierno sacan todo el barro a las calles, formando el polvorín. Nadie se ha tomado el trabajo de limpiar la vía", aseguró Pedro José Baldovino, líder del barrio.

La comunidad pidió a las autoridades distritales, especialmente al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), controlar el flujo de vehículos pesados para que la vía no se siga deteriorando y la salud no se vea afectada por el polvo.

"Nuestros niños y ancianos no pueden pasar no cruzar tranquilamente, ellos están en alto riesgo pues los tractocamiones transitan a alta velocidad con el peligro de generar un accidente", sostuvo Baldovino.

Los habitantes del barrio Arroz Barato hicieron un bloqueo impidiendo el acceso de los tractocamiones. La protesta género congestión vehicular en toda la zona.