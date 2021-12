Niña de seis años completa casi 24 meses esperando orden de neurología

Abigail Herazo, es una niña de seis años que padece síndrome de apert en Cartagena y ya completa casi dos años esperando una orden de neurología por parte de la EPS Coomeva con su médico tratante. La menor fue sometida a una craneosinostosis en una clínica de Estados Unidos antes de la pandemia, sin embargo, después de esa intervención quirúrgica solo tuvo dos citas de seguimiento.

Ante esta situación, los padres de familia de la niña desesperados hicieron un llamado enérgico a la EPS Coomeva para agilizar la orden que le permita ser atendida por su médico tratante, hacer el seguimiento respectivo y así saber cuál es su estado real de salud.

“Vengo luchando, rogando por esa cita desde hace casi dos años. He tenido que poner una querella a la Supersalud en Bogotá, luego ganamos una tutela integral, metimos dos desacatos y aún así no han cumplido porque me siguen bailando el indio. Yo no sé por qué me están demorando la orden con el especialista”, aseguró Eduardo Herazo, padre de la niña.

Los allegados de Abigail temen que por la falta de respuestas, y la demora en la autorización de la orden con el especialista su salud se empeore.

“Coomeva dio una orden médica para un neurólogo en el FIRE tras la presión de la Personería. Me remitieron a un doctor que es neurólogo, pero no es pediatra. Él me dijo que a mi hija la tenía que ver su médico tratante. Afortunadamente Abigail se encuentra estable en estos momentos, sin embargo, estoy preocupado porque el síndrome puede atacar nuevamente cerrando la sutura que le hicieron en la operación. El doctor tiene que estar chequeándola constantemente”, sostuvo Eduardo Herazo.