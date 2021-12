Vemos improvisación en EPM: cámara de infraestructura de Antioquia

José Fernando Villegas, presidente de la Cámara de Infraestructura de Antioquia, expresó una inmensa preocupación por lo que está ocurriendo con la mega obra de Hidroituango, específicamente en cuanto al manejo que le está dando el alcalde Daniel Quintero y la gerencia de EPM. La calificó como “improvisación”

Por ello pidió que Hidroituango sea intervenida para salvar la continuidad del proyecto y evitar mayores retrasos en la generación de energía “Tristemente sí, porque como está la situación es lo más sano, porque vemos improvisación en EPM, porque las decisiones que han tomado últimamente no nos dejan tranquilos creo que la comunidad está intranquila. Lo mencionó el presidente, no hay una directriz definida, uno ve que todos los días salen con plan B, con plan mireya".

El agremiado también calificó como inviable e incluso como ilegal, pretender apoderarse de los campamentos y la maquinaria, porque según Villegas, sería una expropiación “Y eso no se consigue que voy a quedarme con los campamentos, primero porque no se puede y voy a comprar la maquinaria, pues bueno, cuando se demora negociando la maquinaria porque no se puede expropiar. Hay que comprarla y si usted compra la maquinaria ¿Qué hace con los operarios? ¿Y dónde está la ingeniería? ¿ Dónde están los interventores? ¿los que conocen allá? Eso no se consigue de la noche a la mañana, la gente lleva 9 años trabajando allá".

Las declaraciones las dio el agremiado en el evento inaugural del túnel de la quiebra.