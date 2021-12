Lo investigan en Manizales al parecer por haber abusado de una niña

Se conocieron detalles de un caso que se remonta al mes de mayo del año pasado, donde al parecer un hombre es señalado e haber abusado sexualmente a una niña de 13 años, quien posteriormente dio a luz a un hijo.

De acuerdo con lo presentado en las audiencias preliminares, el hombre sostenía un noviazgo con la menor de edad donde también habrían convivido juntos durante algunos meses.

Expresaron que, en enero de este año, cuando la víctima tenía 13 años de edad, la Defensora de Familia instauró una denuncia en contra del sujeto, pues la joven estaba en estado de gestación.

Se recuerda que, el embarazo en personas menores de 14 años se considera como una prueba de abuso sexual de acuerdo con las leyes colombianas.

Agregaron que, una vez se instaura la denuncia, la niña quedó bajo protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar de Caldas.

Otro de los detalles conocidos en la audiencia es que la pareja habría sostenido relaciones sexuales, con consentimiento de la menor de edad, hecho que posiblemente se presentó entre los meses de mayo del año pasado y enero de este año, encuentros que se habrían dado en un sector conocido como “La Japonesita” y en otro lugar del barrio Fátima de Manizales.

Por último, el hombre no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía: acto sexual con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor, en concurso. De la adolescente se supo que en julio de este año dio a luz y que ambos permanecen bajo protección del ICBF. La Fiscalía además en sus alegatos dijo que en este momento no se trata de establecer si el sujeto es o no el padre del recién nacido, se solicitará una prueba de ADN para establecerlo, sin embargo, sea o no el padre, el proceso continúa porque se tienen las pruebas del presunto abuso sexual, como lo es el del embarazo mismo.

