Assbasalud abre los centros de salud de Fátima y Bosques del Norte

Desde la Alcaldía de Manizales han informado que fueron reabiertas las sedes de Assbasalud en Fátima y Bosques del Norte, centros de salud en donde podrán atender en promedio a 70 personas diariamente.

“No he nombrado gerente con anterioridad porque no teníamos los recursos, y estábamos destinando todos nuestros esfuerzos a mantener viva la entidad, es costoso todo el personal que aquí trabaja por años, me ha tocado como alcalde invertir cerca de 15 mil millones de pesos, para que las personas puedan seguir manteniendo su trabajo y las instalaciones en cada una de las entidades puedan seguir abiertas”, resaltó el alcalde Carlos Mario Marín Correa.

Señalan además que esto se ha dado por medio de un convenio de sostenibilidad, y con recursos propios, que sirvieron para realizar reparaciones en techos, instalación de barreras de seguridad, mejoramiento de gabinetes y de luminarias, además de la limpieza y desinfección de camillas y sillas de ruedas, entre otros procesos necesarios de adecuación.

En ambas sedes se prestarán los servicios de consulta médica general, consulta odontológica, higiene oral, crecimiento y desarrollo, atención del embarazo, toma de citologías, programas de primera infancia, infancia, adolescencia joven, adulto y adulto mayor y vacunación.

En cuanto a personal para atención médica, contará con una enfermera, un médico, un odontólogo, dos auxiliares de enfermería, un higienista oral, un facturador, un vigilante y una operaria de servicios.

