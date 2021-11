Lideresas amenazadas en Bolívar piden alerta temprana a la Defensoría

Más de 100 lideresas de los Montes de María en el Departamento de Bolívar, pidieron una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, tras ser amenazadas por grupos ilegales que operan en el territorio.

Esta solicitud fue realizada por Julia Cogollo, integrante del Movimiento por la Paz durante un evento con la JEP y la Comisión de la Verdad en el municipio de San Jacinto, donde un grupo de mujeres víctimas pidió mayor atención al Ministerio Público por riesgos en materia de seguridad.

"El respaldo del estado es a medias; el estado es todo y si no tenemos las medidas para que los líderes estén bien protegidos no tenemos nada. Desde el 2018 venimos insistiendo en la alerta y no tenemos eco", expresó la activista bolivarense.

Según datos del movimiento, 33 de las 106 lideresas montemarianas están amenazadas y solo siete poseen medidas de protección.