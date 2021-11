Suspendieron obras de cerramiento en cementerio Jardines de Cartagena

Suspendida y sellada quedó la obra de cerramiento que se adelantaba en el parque cementerio Jardines de Cartagena – Grupo Recordar, tras un operativo del Cuerpo Élite de Control Urbano liderado por la inspectora de policía Diana Sumosa de Ortega, quien despacha desde el barrio Ciudadela 2000.

La determinación se adoptó tras una diligencia en las instalaciones del parque cementerio, donde se recabaron las pruebas, y se escuchó a los responsables de la obra civil, quienes no presentaron la documentación requerida para la ejecución de estos trabajos.

“Se procedió de oficio a realizar una inspección ocular en el predio ubicado en la carrera 81, en inmediaciones del cementerio Jardines de Cartagena, donde se encontraron unos hallazgos, tales como que los querellados no tenían la documentación pertinente para proceder con la construcción de un muro de contención que está a lo largo de todo el parque cementerio. Se les solicitó que aportaran los documentos que debían tener y manifestaron que no contaban con ellos, y que eventualmente los aportarían; con base en eso, no le quedó otro camino a la suscrita que proceder al cerramiento y suspensión de la obra” manifestó la inspectora de policía Diana Sumosa.

Adicionalmente, el Establecimiento Público Ambiental – EPA, impuso sello de suspensión temporal de actividad, tras identificar que los constructores no contaban con el pin generador de Residuos de Construcción y Demolición, ni con el permiso para ocupar el cauce de un cuerpo de agua, pues parte de las obras se realizan sobre un canal de aguas pluviales.

Durante el operativo también hicieron presencia funcionarios de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Secretaría del Interior, la Policía Nacional y la Secretaría de Planeación Distrital, a través de la Dirección Administrativa de Control Urbano.

El Cuerpo Élite de Control Urbano de Cartagena es una estrategia del Plan de Normalización Urbanística firmado entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Procuraduría General de la Nación, que busca articular a todas las entidades del distrito con injerencia en la normatividad urbanística de la ciudad, para identificar obras de construcción con o sin licencia urbanística, a fin de contar con información actualizada, confiable y oficial que dé cuenta del estado de las construcciones en el Distrito de Cartagena.

En el marco de ese objetivo, el Cuerpo Élite ha suspendido y sellado 31 obras y establecimientos de comercio, por comportamientos contarios a la integridad urbanística y al cuidado del espacio público en lo corrido del 2021.