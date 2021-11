Masa de aire seca mantendrá condiciones de tiempo seco en Santa Marta

Pese a encontrarse aún en desarrollo el periodo oficial de la segunda temporadas de lluvias y de huracanes, en Santa Marta se sostendrán las condiciones secas debido al ingreso de una masa de aire seca al centro del litoral Caribe y el desplazamiento de nubes hacia otros territorios ubicados al norte del país.



Así lo indican los últimos boletines e informes expedidos al respecto por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales(Ideam), así como de la Dirección General Marítima (Dimar), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), que indican a su vez, que las causas del fenómeno obedecen ala interacción de otras corrientes de vientos alisios en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

Las ZCITobedecen a una franja de bajas presiones atmosféricas ubicadas sobre el sector ecuatorial del globo terráqueo, en las que confluyen las corrientes de aire provenientes de los hemisferios norte y sur; estas sumadas a las altas temperaturas que por radiación solar se generan en esa zona del planeta, desencadenan la generación de nubosidad, condicionan la aparición de precipitaciones que en algunos casos incluyen actividad eléctrica y pueden dar origen a masas o volúmenes conjuntos de aire seco, húmedo, frio o cálidos, que terminan por surtir efectos en los fenómenos de variabilidad intraestacional del clima.



“Estas condiciones han provocado la emisión delas alertas rojas por amenaza alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal, así como alerta amarilla en el centro del litoral Caribe colombiano, dónde se experimentarán vientos entre los 18 y 37 km/h, que se desplazan en dirección oeste-noroeste. Por otra parte, la altura del oleaje variará entre 1.5 y 2.5 metros, además de la declaratoria de alerta amarilla por pleamar, que indica que entre los días 16 de noviembre y 24 del mismo mes, el oleaje puede alcanzar su máximo histórico.”, explicó Jorge Lizarazo, jefe de la Ogricc.



Según el funcionario, por instrucciones de la alcaldesa Virna Johnson y en el marco de la de comunicación para el conocimiento, prevención y reducción del riesgo de desastres ‘Santa Marta Menos Vulnerable’, la entidad emitió las siguientes recomendaciones para prevenir el riesgo de desastres:



•En caso de fuertes vientos, no estacione vehículos ni permanezca bajo postes de energía, árboles, vallas u otro tipo de objeto pesado que pueda caer y poner su vida en riesgo.



•Refuerce los amarres de su tejado y proteja sus ventanas.



•Retire elementos pesados de terrazas, ventanas o balcones, que por efecto de los vientos puedan caer y representar riesgos para personas y animales.



•Sin importar si se encuentra en la zona urbana o rural, resguarde a sus animales y mascotas en sitio seguro, lejos de elementos contundentes, árboles, muros, vallas o estructuras que por efecto de los vientos puedan caer sobre ellos.



•No realice quemas ni fogatas, estas incrementan los riesgos de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal.



•Deposite la basura en su lugar, no arroje vidrios, colillas de cigarrillo, plástico o metales, sobre espacios en los que estos materiales se puedan topar con restos vegetales secos.



•Si se desplaza en una bicicleta o motocicleta, reduzca la velocidad y porte los elementos de protección necesarios como cascos o lentes, que faciliten su visibilidad y garanticen su seguridad al momento de conducir.



• Por las condiciones meteomarinas, se sugiere a las embarcaciones de poco calado, consultar a la capitanía de puerto si existe autorización para zarpar. Esto en aras de resguardar la vida de los samarios y turistas que visitan la ciudad.