Presidenta de la Asociación de Tierra y Paz fue amenazada de muerte

Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de (IPC) asumió la vocería del caso y dijo que la líder social Ayineth Pérez se encontraba en su casa con su familia y “llegó un hombre en una moto que no tenía placas y le dio 48 horas para que renunciara a Tierra y Paz”.

Según la denuncia, el hombre no se identificó como integrante de un grupo en particular y llegó hasta la vivienda en una motocicleta que no tenía placas.

La mujer se ha dedicado a defender y acompañar a varias víctimas de procesos de reclamación de tierras y en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Aunque ella actualmente cuenta con un esquema de protección de la UNP, la organización expresó con preocupación la falta de garantías para desarrollar su trabajo sin presiones en esta zona del Urabá antioqueño.