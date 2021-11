Soldado liberado se reencontró con su familia

El uniformado fue liberado luego de 12 días en cautiverio, el joven militar fue secuestrado en un retén ilegal en la vía entre Ábrego y Cúcuta, recuperando la libertad gracias a la acción de una comisión humanitaria encabezada por la defensora del pueblo de Ocaña.

El militar recibió la atención médica que estableció que tenía buenas condiciones de salud, posteriormente se reencontró con su familia, en un momento muy emotivo.

El soldado Dayan Leonardo Ávila dijo que, “fueron días tediosos para mí, lleno de estrés, también lloraba, no lo puedo negar; Pero en cuanto a eso siempre me dieron buen trato, me dieron buena alimentación, un día que no comí y se acercaron me preguntaron porque no comía, me dijeron que comiera que no me preocupara, que yo iba a estar bien”.

Agregó que, “me dijeron que yo iba a salir rápido y así fue quién tuvo buen trato no me puso en un dedo encima siempre me respetaron también mis necesidades”

Horas después de la liberación se reencontró con su familia y ahora espera tomar una decisión sobre su futuro en la institución.