Denuncia sobre supuesta falsificación de documentos no es verídica: Obinco

En una misiva enviada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), José Daniel Meza Olmos, representante legal del Grupo Obinco S.A., desmintió la veracidad de los correos electrónicos remitidos a esa entidad el 11 y 12 de noviembre del 2021 desde la cuenta corporativa de la compañía donde se señala que el Consorcio Protección Costera Fase II falsificó un documento relacionado con la disponibilidad de 13 volquetas para ganar la licitación.

En la misiva, señala que: “Los días 11 y 12 de noviembre 2021 desde el correo corporativo de nuestra compañía, han sido remitidas a su entidad dos comunicaciones, respecto de una supuesta “falsedad en documento privado” llevada a cabo por parte del Consorcio Protección Costera Fase II haciendo referencia a la disponibilidad de unas volquetas de nuestra compañía, lo cual, sea lo primero aclarar, no es cierto”.

“El Grupo Obinco S.A.S., bajo mi representación y total conocimiento, en efecto SÍ acompaño y continua acompañando a Consorcio Protección Costera Fase II en el desarrollo del proyecto que le ha sido adjudicado, mediante la disponibilidad de un total de 13 vehículos tipo volquetas de nuestra propiedad, para lo cual se llevó a cabo la firma de un contrato de arrendamiento firmado con fecha 9 de Agosto de 2021, y todos los documentos que lo evidencian y que han sido parte de la propuesta del Consorcio, han sido de mi conocimiento, autorización y firma, con lo cual reiteramos, no es cierto lo informado en las dos comunicaciones precedentes de los días antes citados, de que Consorcio Protección Costera Fase II haya falsificado ningún documento”, dijo Meza Olmos.

Recalcó que: “Lamentablemente en días pasados se ha retirado de la compañía a una colaboradora de mucha confianza, que al no tomar bien su despido ha procedido a enviar a esta entidad, y otras tantas de otros proyectos, comunicaciones falsas que buscaban afectar a la compañía y las relaciones con nuestros clientes más importantes, como lo puede ser el Consorcio Protección Costera Fase II y el desarrollo de este proyecto. Estos no solo fueron firmados con mi firma digital, sino que fueron enviados de mi correo corporativo, dando así más veracidad a los mismos. Sin embargo, al no haber obtenido respuesta alguna, en nuestra compañía no nos hemos dado cuenta de esta situación hasta tanto la misma fue publicada por medios de comunicación y pudimos llevar a cabo la investigación para determinar el origen de la noticia, evidenciando esta terrible situación”.

“De antemano presentamos mil excusas por las afectaciones y/o situaciones que esto haya podido generar dentro de la entidad, y reiteramos la NO falsedad de los documentos presentados por el Consorcio Protección Costera Fase II en lo referente a la disponibilidad de los vehículos propiedad de nuestra compañía y nuestro total acompañamiento y compromiso en el trabajo conjunto con el Consorcio y las compañías que lo conforman, de las cuales somos testigos de su seriedad, transparencia y compromiso, para que este proyecto se desarrolle de manera exitosa para el beneficio de la ciudad”, indicó en la misiva firmada por José Daniel Meza Olmos y con la huella digital para demostrar su legitimidad.