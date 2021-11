VIDEO: A golpes y en el piso, así agreden a alférez en Bucaramanga

En el piso, y sin poder defenderse quedó Jaime Duarte, un alférez de tránsito de Bucaramanga, luego de ser golpeado y agredido por una persona, en un hecho de intolerancia registrado en la calle 56 con carrera 17.

Aunque Duarte intentó defenderse, el agresor se puso encima de él y lo atacó a puños.

Todo esto se evidenció en videos en el que también se registró que la comunidad intenta rescatarlo, pidiéndole al agresor que respete.

El agente de tránsito explicó que esta pelea se desató porque quiso dar movilidad al parar los vehículos en un semáforo que estaba en verde.

" Yo le dije que se fuera, me dijo que era muy alzado, alguien me dice, pilas, el man se bajó del carro, ya lo tenía encima, se vino furioso, dándome puños, yo defendiéndome, hasta que me llevó al poste, yo me enredé con el separador, yo me caí y me agarró a puños, me maltraté la espalda, llegó la policía, me lo quitaron de encima, lo identificaron, lo individualizaron, fui atendido en la Riviera, coloqué la denuncia"

Por agresión a funcionario público fue puesta la querella, la persona fue capturada y enviada a la estación sur, donde deberá responder por el percance.