Procuraduría de Antioquia negó recusación contra el alcalde Daniel Quintero

En su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín Daniel Quintero confirmó que la Procuraduría Regional Antioquia negó la recusación presentada por el Consorcio CCCI que buscaba apartarlo de importantes decisiones de Hidroituango.

Los argumentos de esta solicitud presentada por Santiago García, representante del Consorcio se enfocaron en 4 peticiones concretas: pidió no que el mandatario no intervenga en las reuniones de la junta directiva en las cuales se discutan temas relacionados con la presa, la central y obras asociadas a Hidroituango, decisiones sobre continuar o no con el mismo contratista y que se abstenga de dar opiniones o instrucciones a los integrantes de la junta directiva, al gerente general de EPM y a sus funcionarios.

La solicitud de Santiago García en calidad de representante está sustentada en algunas declaraciones del alcalde de Medellín en medios de comunicación sobre las actuaciones de algunos contratistas y su desempeño en el proyecto.

Luego de negar la acción judicial, la procuraduría argumentó que “no existe una actuación administrativa que a cargo del funcionario recusado se adelante, en estos momentos, en contra de los intereses de la parte recusante.”