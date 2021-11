Prescribiría caso de piques ilegales en el aeropuerto de Ibagué

La Fiscal 38 Elizabeth Torres de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública nuevamente calentó los ánimos durante la audiencia en la fase final del juicio que se adelanta contra el alcalde Andrés Hurtado por el delito de peculado por uso en el conocido caso de los ´piques ilegales´ en el aeropuerto Perales de Ibagué.

Según Torres, hubo ocho días para que el abogado Rubén Darío Ramírez adelantara el estudio de los documentos que corresponden en este proceso, se preparará y atendiera la audiencia que se frustró hoy por petición del jurista.

La funcionaria dejó constancia que ha tenido toda la disponibilidad para que se cumplan las audiencias “me causa sorpresa la situación que se está presentado, esta actuación está ad portas de una prescripción, la fiscalía deja esa constancia, así como vamos va a coronar lo pretendido que es la prescripción de esa carpeta”.

En defensa de Ramírez salió Henry Beltrán, juez segundo penal del circuito, quién aseguró que antes del pasado sábado el abogado no podía actuar en el proceso debido a que hasta ese día fungió como Javier Hurtado como defensor del alcalde de Ibagué.

“El código general del proceso indica de una vez presentada la renuncia, la misma surte efecto cinco días después”, dijo Beltrán.

La enérgica respuesta del abogado Rubén Darío Ramírez

El abogado adscrito a la Defensoría del Pueblo aseguró que la fiscal 38 está haciendo cosas que no deber en este tipo de procedimientos, además que le endilgo responsabilidades que él no tiene.

“Puede que hace ocho días me hayan avisado, ella me envió un correo y una comunicación a mi WhatsApp, pero ella no es la jefe mía, ella no tiene porque estar enviando comunicaciones al despacho diciendo que yo no me presenté al juzgado, yo no tenía obligación porque el indicado tenía abogado, ahora viene a echarme culpa de lo que no me corresponde”, afirmó Ramírez.

Además, indicó que el proceso lleva más de tres años en la Fiscalía y ahora quieren que él prepare una audiencia en ocho días, cuando humanamente no puede.

“No la voy a preparar porque humanamente no puedo, que cada uno asuma sus responsabilidades, ahora que no vengan a decir que esta audiencia la estoy suspendiendo porque no quiero”.

Se espera que el próximo 16 de noviembre el Juzgado Segundo Penal del Circuito defina las fechas de las próximas audiencias, pero es casi un hecho que este delito va camino a la prescripción.