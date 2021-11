Tunja ocupa el tercer lugar a nivel de competitividad en Colombia

Este año, Tunja ocupó el tercer puesto, en el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2021, la alcaldía mayor de Tunja presentó su informe con los índices de competitividad favorables y los ítems por mejorar.

“Los índices de competitividad de nuestro país mirando el crecimiento en termino de calidad de vida, de desarrollo socioeconómico, desarrollo empresarial, desarrollo del sector financiero, calidad de vida, entre algunos de los ítems que se evalúan encontramos que es gratificante, primero reconociendo los esfuerzos que se adelantan desde las diferentes dependencias, los gremios, empresas de servicios públicos, líderes comunales, nos han permitido ocupar el primer lugar en el temas de competitividad en el país.” Dijo Alejando Fúneme González, alcalde de Tunja.

Así lo dieron a conocer el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario al exponer un ejercicio que se ha consolidado desde 2018 como un insumo para el seguimiento y monitoreo a la gestión de la competitividad territorial.

“Hoy Tunja es la tercera ciudad más competitiva del país, pero también encontramos temas sobre los que es importante trabajar el tema medio ambiental, el tema de sostenibilidad, que terminan siendo quizá más relevantes que los temas positivos porque nos permiten insumos para trabajar en torno a ellos y poderle dar solución a problemas que quizá no hemos podido atender a la administración.”

Por otro lado, en los resultados socializados se presenta un índice en cero respecto al tema cultural, una problemática que tras varios años ha sido repetida queja de los gestores y artistas de la ciudad, pues no existen escenarios exclusivos para temas culturales en la ciudad.

“Tener un indicador en 0 no significa que no haya un avance en el tema, lo que pasa es que el indicador está por debajo de la media y lo evalúan en 0, sin embargo, la dinámica de desarrollo cultural es una dinámica urgente, Tunja necesita tener un centro de desarrollo y de actividades culturales de manera urgente, no podemos seguir trasladando nuestras actividades culturales, cuando tenemos una agenda tan fuerte, que históricamente no han tenido un espacio propio para desarrollar esta actividad, este es uno de los propósitos sobre los que se está trabajando.” Añadió el mandatario de Tunja.