Disparos, al parecer, de fusil, causaron temor en habitantes de San Pedro

Se trata de unos disparos que se escucharon en zona perimetral del municipio de San Pedro, que al parecer, serían detonaciones de fusil, en un sector conocido como 'los tanques' en la vía que conduce al corregimiento de Buenos Aires.

Según las autoridades, hombres armados, que pertenecerían, presuntamente, a la disidencia ‘Adán Izquierdo’ que opera en la zona, habrían disparado y luego en motocicleta cruzaron por el casco urbano, sin mayor novedad.

La Policía Valle y la Alcaldía de ese municipio, descartaron que se haya tratado de una toma guerrillera o que haya sido un hostigamiento contra la estación de Policía.





“La policía inmediatamente activa su plan de defensa y ante las llamadas de las personas, solicita un apoyo al Distrito de Buga, de la que depende la nuestra estación, llega el apoyo y salen a verificar para tratar de establecer lo que exactamente ocurrió. No es ninguna toma como se ha dicho en algunos medios, ni ningún hostigamiento, no hay personas heridas, no hay personas retenidas”, confirmó Jhon Jaime Ospina Loaiza, Alcalde San Pedro Valle.

A dicho municipio se trasladó un equipo liderado por el comandante de la Policía del departamento.

“Es importante señalar que no hubo ninguna clase de hostigamiento a la estación de Policía, ni tampoco afectaciones a la población civil, enviamos un grupo de apoyo de nuestra Policía Nacional para seguir fortaleciendo el tema de seguridad y convivencia ciudadana de este municipio”, puntualizó coronel Nelson Parra, el comandante.

A esta hora hay tranquilidad en la zona.