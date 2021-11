Demoras en vacunación por falta de energía en el Elías Chegwin

Demoras en la atención por falta de energía reportaron ciudadanos que asistieron este domingo 7 de noviembre al ColIseo Elías Chegwin para aplicarse la primera, segunda o tercera dosis contra el COVID-19.

José De Las Salas, señaló en diálogo con Caracol Radio que llegó a las 9:00 a.m. y después de cinco horas de espera aun no había sido atendido. "Nos dicen que la empresa AIR-E había programado la suspensión del servicio pero que no les avisaron y la planta del estadio no está funcionando", indicó.

Agregó que los funcionarios trabajan con computadores y WiFi y al no contar con energía, "han trabajado con las uñas intentando recargar las baterías de los portátiles, pero ha sido insuficiente".

A su turno, Jorge Beleño, expresó que desde las 10:00a.m. está a la espera de su turno para aplicarse la segunda dosis. "Hoy es el único día de la semana que puedo porque no laboro, vine a cumplir la cita pero me encuentro con este problema y llevamos todo el día perdido", expresó.

A su turno, Angie De Oro, relató que había aglomeración de personas, niños de todas las edades y adultos mayores esperando ser atendidos.

El secretario de Salud, Humberto Mendoza, respondió vía WhatsApp que "la situación obedece a temas de mantenimiento ajenos a la Alcaldía de Barranquilla, no se ha afectado la vacunación. Estamos esperando se resuelva la novedad".