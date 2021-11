No es justo lo que nos está haciendo Ecopetrol

A unas horas de que termine el contrato de asociación suscrito entre Mansarovar Energy Colombia y Ecopetrol por la explotación de los campos ubicados en Puerto Boyacá, Puerto Nare y Cimitarra, la incertidumbre de los trabajadores y las comunidades es total.

Fredy Guerrero, trabajador de Mansarovar desde hace una década advierte que, “la situación que se vive en estos momentos en los campos de Asociación Nare, es de incertidumbre, los trabajadores, los sindicatos hemos tratado por todos los medios de buscarle solución a esto, pero solo han encontrado respuestas negativas de Ecopetrol en cuanto a la contratación de la mano de obra”.

Advierte que, “hay cerca de 900 puestos y con la administración que piensa imponer Ecopetrol cerca de 250 puestos van a desaparecer, por lo que hacemos un llamado a que por favor traten de buscar una solución a esta problemática pues realmente la situación económica se va ver muy afectada”.

Otro de los trabajadores cuenta que para él después de tanto tiempo “es muy triste ver que vengan a imponer una política donde dice Ecopetrol que no es rentable adquirir directamente al personal de operaciones cuando con Mansarovar si era rentable y ahora no lo es para Ecopetrol, con esto no solo van a afectar a los trabajadores, sino a toda la comunidad de Puerto Boyacá”.

Otro de ellos, dice que ha hecho parte de una empresa tercerizada “llevo 11 año laborando en estos campos en la parte eléctrica y nos han dejado con muy poca participación, en este momento no nos han llamado ni siquiera a una entrevista cuando ya llega la otra empresa”.

Denuncia además que, “están llegando personas foráneas a desplazarnos a nosotros de aquí, que conocemos la operación conocemos como se maneja esto y es triste que hoy nos dejan por fuera”.

Una vez terminado el contrato de asociación a partir de este viernes 5 de noviembre la empresa, Mecánicos Asociados S.A.S se encargará de la operación en los campos Moriche, Jazmín, Palagua, Velásquez y en la planta de conducción de Vasconia en Puerto Boyacá.