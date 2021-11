“Hablemos con Transparencia” abordó el tema de la salud en Cartagena

Promover un modelo de prevención integral, vigilancia y control a las EPS, y articulación permanente entre la comunidad y las autoridades, fueron algunos de los compromisos que surgieron luego de un debate activo y reflexivo entre la sociedad civil, organizaciones sociales y miembros del gobierno distrital, en el marco de los conversatorios “Hablemos con Transparencia” del proyecto Nuestra Cartagena Soñada liderado por la Escuela de Gobierno y Liderazgo de la Alcaldía de Cartagena en alianza con la Corporación Desarrollo y Paz Canal del Dique con el apoyo del Grupo para la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción del Distrito.

En esta ocasión, se abordó el tema de salud en la ciudad en torno a lo siguiente: salud mental, prestación del servicio, garantías en Derechos Humanos, falta de pago a los profesionales de la salud, impacto de la Ley 100, salud ambiental, saneamiento básico, infraestructura, dotación, dengue y COVID-19. “Estos espacios son formidables porque nos da la oportunidad de defender nuestros derechos y hablar de frente con el gobierno, porque muchas veces hay situaciones que ellos desconocen en lo referente a la calidad en la atención que reciben los usuarios”, manifestó Silvina Parra, presidente de Asociación de Usuarios de la Nueva EPS y veedora en salud.

A su vez, se contó con la participación de la directora del DADIS, Johana Bueno, quien fue muy receptiva con las inquietudes y comentarios de los presentes, “estos espacios son muy valiosos porque interactuamos directamente con diversos actores y para nosotros es muy importante escucharlos. Las preocupaciones de toda la ciudadanía son nuestros retos como institución y en ellos estamos trabajando para poder superar estas dificultades”, puntualizó Bueno. Dentro de este espacio, también se presentó la situación del dengue en la ciudad y las acciones que desde esa dependencia se están desarrollando en la batalla contra esta enfermedad.

Encuentros previos

Previamente se desarrollaron otros tres conversatorios sobre Seguridad, Movilidad y Desarrollo Urbano, que también contaron con la participación de líderes comunitarios, veedores, organizaciones, instituciones, empresarios, sindicalistas y miembros del gabinete como: Secretaría General, Secretaría de Interior, Secretaría de Planeación, Secretaría de Infraestructura, Espacio Público, DATT, Transcaribe, Valorización, entre otros.

“Estos encuentros entre la comunidad y las autoridades no son comunes, y desde la Escuela de Gobierno sabemos que son necesarios, no nos incomodan las preguntas duras, venimos a escucharlas y queremos escucharlos, lo que digan aquí no va a quedar en el vacío. La intención es construir una agenda prospectiva de ciudad a 2040 que recoja todas esas visiones, anhelos y sentires para consolidar esa Cartagena Soñada”, expresó Fidel García Misas, director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo.

Los insumos recopilados durante este ciclo de conversatorios servirán de base para el Foro de Transparencia que será celebrado el próximo 17 de noviembre con la participación de diversos actores de la ciudad.