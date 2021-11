Por presunta imprudencia vial, 14 peatones han muerto en la Troncal Caribe

Con preocupación la seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Metropolitana de Santa Marta informa que, durante los meses de septiembre y octubre, 14 peatones murieron en accidentes viales en la carretera Troncal del Caribe.

Las consecuencias, al parecer, imprudencias derivadas del irrespeto a las normas establecidas por las autoridades para prevenir siniestros.

El informe también revela que cinco peatones han resultados heridos por no respetar estas señales de tránsito. Es por eso que los agentes permanentemente realizan controles en los ejes viales para sensibilizar a las personas en el uso de los puentes peatonales y el no exceso de velocidad; además de no conducir en estado de embriaguez.

Estas campañas pedagógicas continuarán desarrollándose en los últimos dos meses del 2021 para así prevenir accidentes.