Reactivan agenda cultural con internas de Cárcel de mujeres de Cartagena

La agenda inició hace un par de meses con un taller de escritura creativa. De este encuentro nació la obra de creación colectiva “Abrazos rotos” en la que las actrices narraron la necesidad de ser abrazadas; un lamento agudo por el dolor que les causa el encierro y la discriminación.

Esta obra fue presentada al resto de las mujeres del centro penitenciario el 24 de septiembre, Día de las Mercedes.

Así mismo, a principios de octubre, Saia Vergara Jaime, directora del IPCC, y Rosita Díaz de Paniagua, socióloga cartagenera, realizaron una charla sobre el rescate de la tradición de Ángeles Somos. Dicha jornada estuvo cargada de dinamismo y alegría, pues las mujeres cantaron los famosos estribillos de esta práctica cultural.

El 27 de octubre tuvo lugar una capacitación sobre los hechos históricos, símbolos y tradiciones festivas en el marco de la Conmemoración de los 210 años de Independencia de Cartagena.

Saia Vergara Jaime indicó que el IPCC trabaja incansablemente para fortalecer el ecosistema cultural de la ciudad integrando los distintos grupos poblacionales y colectivos, incluyendo las mujeres de la cárcel.

“Estamos llevando oferta musical, estaremos haciendo talleres de literatura, escritura creativa y de artesanías. Tenemos un gran compromiso con las mujeres que están en esta situación no olvidando que también hacen parte de la ciudadanía”, complementó.

Apoyo al Preludio de las Reclusas

Uno de los fines del IPCC dentro de este proceso con las reclusas es apoyar los eventos y actividades que las mismas realizan, por tal motivo el Instituto se unió a la agenda festiva que las mujeres programaron en el marco de la Conmemoración de la Independencia de Cartagena.

Este 28 de octubre las Lanceras Comunitarias candidatas al Reinado de Independencia 2021, participaron en el preludio de la cárcel, el cual estuvo lleno de música, arte, colores y disfraces. Así mismo, un grupo folclórico fue el encargado de hacer bailar a las asistentes con ritmos propios del Caribe.

Las reclusas eligieron entre ellas a la Reina de las Mercedes, la virreina y las tres princesas, quienes lucieron vestuarios relacionados con 5 de los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez tales como Buen viaje, señor presidente, Me alquilo para soñar, y El avión de la bella durmiente.

De igual forma, dos de las integrantes del comité de Biblioteca del centro penitenciario compartieron con sus compañeras el origen de algunas canciones novembrinas, resaltando los datos de su autor y el significado de las letras de las composiciones musicales.

Su agenda festiva incluye también celebración de Ángeles Somos, bando del 11 de noviembre, bando de la diversidad sexual, y balleneras, donde desfilarán con trajes de baño confeccionados por ellas.

Mercedes García Escallón, directora de la Cárcel Distrital, resaltó la labor que realiza el IPCC con las reclusas, las actividades que se han proyectado y el acompañamiento en la formación para el rescate de las tradiciones festivas.

“La cultura, la historia y las festividades novembrinas no tienen barreras; el estar privadas de la libertad no es excusa para no ser parte de la alegría de los cartageneros al recordar un hecho significativo como lo fue nuestra independencia, por eso me parecen importantes las acciones encaminadas a la reivindicación de estas fiestas tan importantes para la ciudad. Me alegra ver a estas mujeres motivadas y participativas en los procesos artísticos y culturales”, agregó García Escallón.