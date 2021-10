Hijo del alcalde William Dau presentó movimiento ‘Fuera Malandrines’

Abraham Dau, empresario e hijo del alcalde de Cartagena, presentó un nuevo movimiento político llamado ‘Fuera Malandrines’, el cual presentará una lista de candidatos a la Cámara por el departamento de Bolívar para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/FvaspXLiAYX46VT2gVl7x2

“Es un movimiento completamente atípico que busca partir y derretir lo que son las magias políticas que han existido antes. Es un partido como tal que tiene movimientos de todo el esquema que puedes encontrar de derecha a izquierda, de hombre a mujer, es algo que está buscando poder cambiar la manera que estamos haciendo política donde la gente no se está apuntando al lado de un candidato la gente va a estar buscando qué es lo mejor para poder subsistir en nuestra Colombia”, manifestó Abraham Dau a través de los micrófonos de Caracol Radio.

Durante la rueda de prensa, el movimiento político presentó a Cindy Flórez, hermana del artista cartagenero Kevin Flórez; la joven abogada María Alejandra Benítez; y Lidy Ramírez, 'exzarina anticorrupción' de la administración de William Dau, como sus primeras candidatas.

Abraham Dau aclaró que no será candidato del movimiento, pero sí liderará los procesos dentro del movimiento para apoyar a todos los candidatos. “Yo no estoy buscando que me metan en esto simplemente por tener un apellido, yo lo que estoy buscando es lo mejor para mi país y la manera que yo lo puedo hacer de manera ética buscando aquellos que pueden aportar el granito de arena más valioso para la construcción de una nueva Colombia”, puntualizó.

En cuanto a la relación con su padre William Dau, el empresario sostuvo que el mandatario no tiene nada que ver con el movimiento. “El alcalde no está liderando esto, hay que tomar en cuenta que yo no me estoy lanzando, yo no soy un político y la política no debería ser algo que se hereda de familia. Esto no se trata de mantener control del poder o de mantener los vicios que nos tienen derrotados, esto se trata de hacer una diferencia”, expresó.