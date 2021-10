Ordenan arresto contra Dau por desacato de tutela de víctima de Los Quiroz

El Juez Noveno Municipal de Cartagena declaró en desacato al alcalde William Dau por desatender y no haber radicado el cumplimiento de un fallo de tutela emitido el pasado 6 de febrero de 2018 a favor de Robinson Villadiego Osorio, propietario de un apartamento en Alpes 31, edificio construido por el denominado ‘Clan Quiroz’.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/FvaspXLiAYX46VT2gVl7x2

Ante las fallas estructurales que presenta la edificación tras una serie de análisis por parte de experos, Villadiego tuvo que desocupar su inmueble y tuvo que instaurar una acción de tutela para garantizar su derecho a una vivienda digna. Ese recurso le ordena al Distrito garantizarle un subsidio de arrendamiento acorde al estatus socioeconómico que viene disfrutando y los gastos de mudanza en que incurra por efectos de este.

“Me vi precisado a instaurar una acción de tutela para proteger mis derechos fundamentales por una vivienda digna y a la protección de mi familia. De esta manera el juzgado tuteló mis derechos en procura que me otorgaran un subsidio de arriendo hasta tanto no se resolviera la habitabilidad de las edificaciones. Me adeudan desde el mes de abril los subsidios de arriendo esto ha permitido que se dé un incumplimiento de los contratos que he suscrito”, explicó Robinson Villadiego a Caracol Radio.

Así las cosas, el Juez Noveno Municipal de Cartagena, consideró que William Dau ha incumplido con el fallo de tutela y le impuso tres días de arresto que deberá cumplir en las instalaciones que indique la Policía Metropolitana. De igual forma, el mandatario fue sancionado con una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales vigentes.

“Advertir a los sancionados que la imposición de la sanción no la exonera del deber de dar cumplimiento a la orden de tutela, la cual deberá cumplirse de forma inmediata, conminándola para ese efecto, de manera que se garantice la efectividad de los derechos fundamentales amparados”, recalcó el juez.

“De igual forma el alcalde viene incumpliendo a las víctimas en lo que tiene que ver con la seguridad y la vigilancia de las edificaciones. Hasta el gobierno de Pedrito Pereira tuvimos un contrato de vigilancia en las edificaciones, pero a partir de que entró William Dau no ha podido realizar las acciones tendientes a lograr la prestación del servicio a través de un operador para la vigilancia de las 16 edificaciones desalojadas. Los edificios están a merced de la delincuencia”, puntualizó Villadiego.