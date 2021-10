Yo soy feliz, aunque pueda ir presa: Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano se pronunció a través de sus redes sociales, sobre cómo ha vivido estos dos años el proceso penal que cursa sobre ella, a propósito del inicio del juicio en su contra, en el que es acusada de ser cómplice de la fuga de su mamá, la exsenadora Aida Merlano.

“A pesar de levantarme todos los días que puedo irme presa 21 años, yo soy feliz, porque tengo la plena convicción que la felicidad es una decisión que uno toma todos los días”, aseguró.

Aunque resaltó que no puede entrar en detalles del proceso, sí se refirió a que no vive pensando en el futuro y más bien aprovecha el presente, para luego no arrepentirse de lo que no pudo hacer.

"Puede que a mí me metan presa 21 años y voy a entrar en los 'hubiese', hubiese sido feliz, hubiese aprovechado todo lo que tenía, hubiese aprovechado mi libertad", afirmó.

Finalmente manifestó que "hay situaciones inmodificables en la vida y uno tiene que aprender a vivir con ellas".