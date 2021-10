Así va la delimitación del Páramo de Pisba : Educación

Agricultores, ganaderos, estudiantes, docentes, mineros y demás habitantes de la zona expresan su inconformidad ante el proceso de delimitación del Páramo, pues hasta el momento las entidades encargadas no han hecho un proceso de socialización efectivo que permita conocer cómo se va a proceder en el territorio.

“Ellos nunca han evaluado el tema del campesino, del minero, del que cuida una vaca, no lo han evaluado, no han mirado la realidad social que eso trae cuando se haga la delimitación, la gente desconoce que va a suceder, desconoce todas las actuaciones que el ministerio ha hecho, además cargaron la información en una página donde están algunos temas cartográficos cargados, pero el desconocimiento de la página y la falta de acceso no permite conocer la información.” Expresó Giovanny Torres, Ingeniero Geólogo.

La educación en esta zona es otro de los espacios que se vería afectado, pues hace más de 50 años funciona una de las sedes educativas ubicada a 3.200 metros, donde se atiende educación básica y prescolar con un total de 39 estudiantes, esta una de las cinco instituciones educativas que funcionan en el municipio de Gámeza.

“Aparentemente están prohibidas muchas de las actividades de las que las comunidades han vivido tradicionalmente ha vivido hace muchos años, entre ellas pues la educación formal que debe garantizar el gobierno nacional, la preocupación que tenemos es que en algún momento nos digan que, así como los campesinos no podrían usar la tierra para ciertas labores culturales, agrícolas pecuarias, nos prohíban también la presencia de una institución en esta zona, ya que estamos dentro de los límites que el gobierno quiere delimitar.” Expresó, Francisco Lara Rodríguez, rector de la Institución Educativa Técnica de Saza.

Por otro lado, la preocupación de los estudiantes que expresan su inconformismo ante la decisión de delimitar el páramo sin conocer las necesidades de la comunidad.

“El gobierno nos quiere desplazar así de la nada, sin tener en cuenta el esfuerzo que hemos hecho para cuidar nuestro páramo, además de esto la preocupación de los niños que es algo que el gobierno no está viendo que nos está afectando a nosotros jóvenes y niños, solo están viendo como lo conveniente para ellos, sin tener en cuenta que pasará con nosotros, tampoco nos han dicho como nos van ayudar para dar la limitación, principalmente a mí no me gustaría irme.” Dijo a caracol radio una estudiante de la zona.